CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici: Kılıçdaroğlu'nun Nobel ödülü alabileceğini düşünüyorum Tele 1'de CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Gezici, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte Nobel ödülü bile alabileceği iddiasında bulundu.

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Seçimlerin ardından hüsrana uğrayan muhalefet, parti içi hesaplaşmalar yaşıyor.

Özellikle CHP ve İyi Parti'de genel başkanlara yönelik istifa sesleri yükselirken muhalif kanallarda bambaşka bir hava hakim.

Başta Halk TV, Tele 1, KRT gibi CHP'ye yakın medya kuruluşlarında alınan sonuç nedeniyle istifa istenen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik güzellemeler yapılıyor.

Bunun son örneği ise Tele 1'de yaşandı.

Muhalif kanallarda Kılıçdaroğlu'na övgüler bitmiyor

Tele 1 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Şimdiki Zaman programında, 'Muhalefetin yol haritası ne olacak?' konusu tartışıldı.

Söz alan CHP’li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, izleyenleri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

'Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte her zamankinden daha fazla olmalı'

Gezici, parti tabanının değişim taleplerine kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki sürecin başında her zamankinden daha fazla olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İyi Partili meclis üyesine de futbol örneği üzerinden cevap veren Gezici, yerel seçim süreci için Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Nobel ödülü alabilir..."

"Kılıçdaroğlu’nun o başarı hikayesine, o vizyon çerçevesine ihtiyacımız var." diyen Gezici, son olarak Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte Nobel ödülü alabileceği iddia etti.