CHP'li milletvekili adayından Karadenizlilere çirkin kıyas: PKK'dan beter! Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, katıldığı bir programda HDP'nin desteği sorusuna, "Belki Karadenizliler PKK'dan beter" yanıtını verdi.

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Türkiye'de büyük güne 48 saatten az bir süre kaldı.

2023 seçimleri için nefesler tutulurken, partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Programlara konuk olan partililer, merak edilen soruları yanıtlarken, CHP kanadında bir skandal daha yaşandı.

PKK'nın siyasi ayağı HDP ile aynı yolda yürüyen CHP'ye tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir milletvekili adayının çirkin sözleri gündeme oturdu.

CHP'nin Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan, Karadenizlileri hedef aldı.

İstiklal gazetesinin "HDP'nin desteği" ile ilgili bir soruya yanıt veren Becan, Karadenizlileri öfkelendirecek ifadeler kullandı.

"Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter"

Sözlerine, "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar, ben de şu soruyu soruyorum." diyerek başladı.

Karadenizlileri PKK'dan beter olmakla hedef gösteren Becan, şöyle devam etti;