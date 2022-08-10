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    CHP'li milletvekilinden AK Partili vatandaşa tepki

    Erzurum'da esnafları gezen Mahmut Tanal, bir at arabasına bindi. Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten milletvekili, vatandaşın AK Partili olduğunu duyunca at arabasını terk etti.
    • 10.08.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:58
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    CHP'li milletvekilinden AK Partili vatandaşa tepki

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Partili vatandaşa gösterdiği tepki pes dedirtti.

    Erzurum'da düzenlenen CHP Grup Toplantısı için kente gelen Tanal ve beraberindeki siyasiler esnaf ziyaretine çıktı.

    Esnafları gezen Tanal, bu esnada gördüğü vatandaşın at arabasına bindi.

    AK Partili vatandaştan ters köşe

    At arabasını kullanan vatandaş ile sohbete koyulan Milletvekili, yönelttilen "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusuyla ters köşe oldu.

    Soruya karşılık AK Partili olduğunu dile getiren arabacı, Tanal'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

    "AK Parti gibisi yok Allah başımızdan eksik etmesin"

    Milletvekili Tanal, “AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki” ifadeleriyle cümlelerini devam ettirince arabacı ise “AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin.” cevabını verdi.

    Mahmut Tanal at arabasından indi

    Öfkesini dindiremeyen Milletvekili Tanal, at arabasını terk etti.

    Yaşanan olaylar sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

    CHP li milletvekilinden AK Partili vatandaşa tepki #1

    CHP li milletvekilinden AK Partili vatandaşa tepki #2


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