CHP'li Muharrem Erkek: Adalet Bakanı olacağım CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Adalet Bakanı olacağını söyledi. Erkek konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

İttifaklar seçime sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştırırken, Millet İttifakı'nda seçimin kazanılması durumunda kabinenin nasıl şekilleneceği henüz netliğe kavuşmamıştı.

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla ekonominin başına Bilge Yılmaz'ın geçeceğini söyledi.

Ekonominin patronuyla ilgili belirsizlik sürüyor

Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz günlerde Ali Babacan ile birlikte bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Şampiyonlar Ligi' olarak bahsettikleri ekonomi kurmaylarının yakında duyurulacağını söyledi.

Millet İttifakı'nın ekonominin başına kimin geçeceğine dair belirsizlik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çanakkale Mitingi'nde bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li Erkek ve Akın'ı sahneye çıkardı

Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i sahneye çıkartarak Çanakkale'nin ve Balıkesir'in birer bakanı olacağını ifade etti.

Yaşananların ardından Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan Erkek, konuyla ilgili konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse evet kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapacağız"

Erkek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'takdir ederse' Adalet Bakanı olacağını belirtti.

CHP'li Muharrem Erkek şunları söyledi: