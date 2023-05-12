CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Seçim güvenliği için 563 bin 784 kişi görevlendirdik CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplam 563 bin 784 kişiyi seçim güvenliği için görevlendirdiklerini söyledi.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri içi CHP'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, partinin 4'üncü katındaki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Salıcı, 4 partinin CHP listesinden seçime girmesi nedeniyle sandıkların başında Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Partili müşahitlerinin bulunacağını söyledi.

"Bir kısmında biz CHP olarak İyi Parti'ye destek veriyoruz"

"Aynı zamanda 16 ilde iş birliği yapıyoruz" diyen Salıcı şu ifadeleri kullandı:

Bu 16 ilin bir kısmında İYİ Parti, CHP'ye destek veriyor. Bir kısmında biz CHP olarak İyi Parti'ye destek veriyoruz. Dolayısıyla sandık başında görevli bulundurma sorumluluğu, hangi parti o seçim çevresinde seçime giriyorsa sandık o partinin sorumluluğunda bulunuyor. Ama bütün çalışmaları mümkün olduğunca ortaklaştırıyoruz.

"Seçim güvenliği için 563 bin 784 kişi görevlendirdik"

Salıcı, seçim gününe kadar müşahitler ve gönüllüler ile sandığın başında durup 'adil ve şeffaf bir seçim gerçekleşsin' diye çalışacaklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: