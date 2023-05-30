CHP'li Özgür Özel: Grup Başkanvekilliği için seçim yapacağız

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Türkiye'nin uzun süredir gündemini kaplayan seçim süreci sonuca bağlandı.

14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a uzayan seçimlerin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük zafer kutlanırken, CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca kez yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa mesajları da art arda geldi.

Seçim süreci geride kalırken, CHP'den bir açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partinin cumartesi günü kendi içinde seçim yapacağını açıkladı.

Özel şu ifadeleri aktardı;

Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız. Sayın Genel Başkanın, MYK'nın seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız.