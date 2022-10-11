CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Gürsel Tekin'in ifadelerini destekleyerek, 'HDP'ye 1 değil 1'den fazla da bakanlık verilebilir" ifadelerini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' açıklaması, siyaset gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

CHP'nin iktidar olması durumunda TBMM'ye her partiden vekil seçilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir." ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Uşak Milletvekili'nden aynı açıklama

Gürsel Tekin sonrasında, bir CHP'li daha aynı ifadelerle gündem oluşturdu.

Geçtiğimiz ay Uşak Uğur TV'ye konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin 1 değil 1'den fazla bakanlık alabileceğini açıkladı.

"HDP 1'den fazla bakanlık alabilr"

Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin partiyi bağlamadığını kaydeden Özkan Yalım, “Gürsel Tekin’nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1’den fazla da bakanlığı olabilir.





"HDP’nin şu milletvekili şu şekildedir deme lüksümüz yok"

Çünkü HDP’de bugün milletvekillerinin temiz kağıdı almış olduğu, Yüksek Seçim Kurulu’nun izin vermiş olduğu şartları oluşturaraktan parlamentoya gelmiş milletvekillerinden oluşmaktadır. Onun için bizim, ‘HDP’nin şu milletvekili şu şekildedir, bu şekildedir’ deme lüksümüz yok.

Meclis'e seçilen her milletvekili, şartları yerine getirerek parlamentoya geliyor. ‘Akabinde başka bir terör örgütüyle bağı vardır veya yoktur’ kararını savcılarımız ile Türk mahkemeleri verebilir.” şeklinde konuştu.