Sezgin Tanrıkulu'nun PKK'nın kurulduğu köyünden seslendiği video yeniden gündem oldu CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun, PKK terör örgütünün kurulduğu ve örgüt için büyük önem taşıyan Diyarbakır'ın Fis köyünden 14 Mayıs öncesi mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Tanrıkulu mesajında, "Çocukluğumdan bu yana hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim" dedi. O video yeniden dolaşıma girdi.

14 Mayıs seçimleri geride kaldı ancak Türkiye, tarihinde ilk defa ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ve bu turda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur için de mesajı çok net. "Doğru Adamla Yola Devam" diyen Erdoğan, çalışmalarına başladı.

HDP ile kol kola gezen ve HDP'nin desteğine ihtiyaç duyan Kemal Kılıçdaroğlu ise milliyetçileri tarafına çekmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu, milliyetçileri tarafına çekmek için hamleler yapıyor. Ancak Sezgin Tanrıkulu'nun ortaya çıkan videosu, bu planları bozacak nitelikte.

"Terör örgütleriyle masaya oturmam" demişti ama...

Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısında, terör örgütleriyle aynı masada olmadığını söyledi.

Ancak Selahattin Demirtaş, seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyip durdu.

Şimdilerde Demirtaş'ın sessiz olması, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilerin oyuna yönelmek için yeni hamleler peşinde olduğunu düşündürüyor.

Oysa CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ortaya çıkan ve yeniden dolaşıma giren videosu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanlayacak nitelikte.

PKK'nın köyünde...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun, PKK terör örgütünün kurulduğu ve örgüt için büyük önem taşıyan Diyarbakır'ın Fis köy'nden, 14 Mayıs seçimleri öncesi gönderdiği mesaj gündem oldu

"Çocukluğumdan bu yana hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek."