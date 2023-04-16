CHP'li Sezgin Tanrıkulu tehdit savurdu! '14 Mayıs'ta Demirtaş için hesap soracağız' HDP ile görüşmesinin ardından Kandil’in desteğini kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a özgürlük vaadi, CHP’li isimler tarafından zikredilmeye devam ediyor. Sezgin Tanrıkulu, “14 Mayıs’ta dostlarımız için hesap soracağız’ diyerek tehdit etti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde heyecan giderek artıyor.

1 aydan kısa bir süre kalan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi, siyasi isimler sosyal medya ve televizyon ekranlarında demeçler vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda parti liderleri vaatlerini sıralamaya devam ederken, muhalefet cephesindeki HDP desteği rahatsızlık uyandırıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek için her yolu denedi.

Kandil'den destek yağıyor

Öyle ki masada yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile görüşerek gizli ittifakı gözler önüne sermişti.

Bunun üzerine HDP aday çıkarmaktan vazgeçerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Ardından Kandil'den CHP ile birlik ve beraberlik mesajları yapmaya başladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, sık sık tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de özgürlük vaatlerini sıraladı.

"Demirtaş'ın affa ihtiyacı yok"

Bu durum, CHP kanadındaki isimlerin coşmasına neden oldu. HDP'nin ve seçmeninin büyük umut bağladığı muhalefet cephesinden bir isim daha özgürlük demeçleri verirken tehditler savurdu.

CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalına katılan Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü destekçilerine sahip çıktı.

Tanrıkulu "Selahattin Demirtaş bir hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur." sözlerinin ardından 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.

"Hesap soracağız"

Sezgin Tanrıkulu şöyle konuştu: