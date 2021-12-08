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    CHP'li Tahsin Tarhan: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

    CHP'li Tahsin Tarhan: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

    CHP'li Tahsin Tarhan, daha önce direksiyonuna geçtiği yerli otomobil için 47 milyon euroyu hükümetin çöpe attığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:15
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    TBMM'de 2022 yılı bütçe maratonu devam ediyor.

    Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

    "47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"

    Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.

    Tarhan, "Değerli milletvekilleri bu bütçede bilim teknoloji AR-GE yok, sanayi yok üretim yok. Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.

    CHP'li Tahsin Tarhan: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız ViDEO

    CHP li Tahsin Tarhan: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız #1

    TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.

    Bu ziyarette Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçmişti.

    CHP li Tahsin Tarhan: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız #2

    DİREKSİYONA GEÇMEDEN ÖNCE DE KONUŞMUŞTU

    Tarhan, direksiyona geçmeden önce de "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." demişti.

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