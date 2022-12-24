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    CHP'li Tanju Özcan: Belediyede torpilsiz kimse olmaz

    TV100 ekranlarında belediye kadrolarının nasıl belirlendiği sorusunu yanıtlayan Tanju Özcan, torpilsiz birinin belediyede bulunmayacağını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 12:00
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    CHP'li Tanju Özcan: Belediyede torpilsiz kimse olmaz

    CHP'li belediyenin ortaya koyduğu ifadeler gündeme oturdu.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100'e konuk oldu.

    Pınar Işık Ardor, Erdoğan Aktaş ve Hacı Yakışıklı, Tanju Özcan'a sorularını yöneltti.

    Özcan, "Belediye kadroları nasıl kuruluyor" sorusuna skandal bir yanıt verdi.

    "Belediyede torpilsiz kimse olmaz"

    Belediyelerde torpilsiz kimsenin olmadığını söyleyen Tanju Özcan, canlı yayında bir anlık duraksamaya neden oldu.

    "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz" diyen Özcan'ın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan Aktaş, bu kez "Sizde de mi öyle" sorusunu yöneltti.

    Tanju Özcan'ın kargaşa arasında kendi yönetiminde olan Bolu Belediyesi'ne de torpilsiz kimsenin alınmadığını doğruladı.

    CHP'li Tanju Özcan: Belediyede torpilsiz kimse olmaz VİDEO

    CHP li Tanju Özcan: Belediyede torpilsiz kimse olmaz #1


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