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    CHP'li Tuncay Özkan Meclis malına zarar verdi

    Genel Kurul'da İçişleri Bakanı Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li vekil Özkan, çekmeceye dakikalarca vurarak tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:21
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    CHP'li Tuncay Özkan Meclis malına zarar verdi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu tüm hızıyla devam ediyor...

    Meclis Genel Kurulu'na, maratonun ilk gününden itibaren yaşanan gerginlikler damga vuruyor.

    Genel Kurul'a hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye uyuşturucu iftirasında bulunan CHP tarafına dönerek sert bir tepki gösterdi.

    "HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz"

    Süleyman Soylu, "HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler Amerika'nın. Yenileceksiniz" ifadelerini sarf etti.

    "Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın"

    Bakan Soylu, konuşmasının devamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, " Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere" dedi.

    Bakan Soylu'nun ifadeleri, Meclis'te harareti yükseltti.

    Sözlerden gocunan CHP'liler, Süleyman Soylu'nun sesini bastırmak için çeşitli yöntemler denedi.

    Çekmeceye vurdu

    Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Meclis malına zarar vererek protestosunu sürdürdü.

    Özkan, bulunduğu masanın çekmecesine dakikalarca vurdu.

    Akılalmaz görüntüleri, bir başka vekil ortaya çıkardı.

    CHP'li Tuncay Özkan Meclis malına zarar verdi VİDEO

    CHP ve HDP'nin Meclis'e ilk zararı değil

    Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde CHP ve HDP'li bazı vekiller, Meclis içerisinde kalkıştığı birçok protestoda eski sisteme zarar vermişti.

    Muhalefetin vurmalı kırmalı tepki gösterme protestoları, Meclis sıralarında hasarlara neden olmuştu. Söz konusu yenilikler ise 40 milyon liraya mâl oldu.

    CHP li Tuncay Özkan Meclis malına zarar verdi #1

    CHP li Tuncay Özkan Meclis malına zarar verdi #2


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