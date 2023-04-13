CHP'li Vahap Seçer'in savunma sanayii rahatsızlığı yeniden gündemde HDP'li dostlarına şirin gözükmek isteyen CHP'li Vahap Seçer'in, Türkiye'nin gururu olan projelere ve Mehmetçik'e söyledikleri hafızalara kazındı.

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Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıldı.

Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği SİHA'lara, TCG Anadolu gemisi de eklendi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Milli Muharip Uçağı da gökyüzünün hakimleri olmaya hazırlanıyor.

Tabii bu gelişmeler birilerini rahatsız ediyor.

Oy almak için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile anlaşan partinin üyeleri artık fikirlerini beyan etmekten çekinmiyor.

HDP istiyor CHP yapıyor

HDP'li vekillerin şimdiden seçim sonrası terör örgütlerine yapılan operasyonların durdurulacağını açık açık söylemesi hangi konularda anlaştıklarını gün yüzüne çıkarıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda tarihinin en iyi dönemini geçiren savunma sanayiinin durdurulması için harekete geçecek olan muhalefetin sözcüleri niyetlerini anlatıyor.

Onlardan biri olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in söyledikleri yeniden gündem oldu.

"Cumhuriyet bunun için kurulmadı"

Belediyeye terör destekçilerini dolduran Seçer, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hakkında şunları söyledi: