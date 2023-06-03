CHP'liler Erdoğan'ın yemin töreninde ayağa kalkmadı! AK Partili vekillerden tepki geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yemin ederek mazbatasını Devlet Bahçeli'den aldı. Erdoğan'ın yemini sırasında CHP'li vekiller ayağa kalkmadı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazandıktan sonra mazbatasını almak ve yemin etmek üzere meclise geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ve Devlet Bahçeli'den mazbatayı alan Erdoğan, akabinde ise yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini sırasında CHP'li vekillerin ayağa kalkmadığı görüldü.

CHP ve İYİ Partili vekillerin ayağa kalkmaması ve alkışlamaması ise büyük bir saygısızlık olarak nitelendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisten ayrılmasından sonra da CHP ve AK Partili vekiller arasında sözlü tartışma yaşandı.

CHP'li vekillere AK Parti sıralarından tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada muhalefet, protesto etmeye başladı.

Yemin töreninde ayağa kalkmayan ve alkışlamayan muhalefete AK Parti sıralardan tepki geldi.

AK Partili vekiller yemin töreninin ardından, CHP kanadına tepki gösterdi ve sözlü tartışma yaşandı.

Kavgaya dönmeyen olay kısa süreli sözlü tartışma sonrasında sona erdi.