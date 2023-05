CHP’liler, HDP’nin İstanbul'da miting yapmasını istemedi Seçime saatler kala HDP’nin İstanbul mitingini yapmasını istemeyen CHP’liler sosyal medyada coştu. “İptal edin, her şeyi yerle bir edeceksiniz” yorumlarının yağdığı HDP, buna rağmen Yenikapı’da destekçilerine seslendi.

ensonhaber.com

6’lı masa diye yola çıktı, HDP’yi de koalisyona aldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararıyla birçok kesimin tepkisini görse de vazgeçmedi.

CHP’nin çatısı altında olanların ağzından “Selo’ya özgürlük” sözleri düşmezken, sosyal medyadaki muhalifler bugün HDP’nin yapmayı planladığı İstanbul mitingi için adeta feryat etti.

Geceden beri mesajlar gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kandil’den talimat alıyor” diyerek eleştirdiği Kılıçdaroğlu’nun bu mitinge engel olmasını isteyenleri, dün geceden beri telaş sardı.

Seçime saatler kala CHP’lileri korkutan mitingin adresi olarak Yenikapı’yı seçen HDP’nin Twitter sayfasına binlerce çağrı düştü.

"Her şeyi yerle bir edeceksiniz"

“Partinin yöneticilerine sesleniyorum; bakın yarın aranıza provokasyon yapmak için birçok kişi girecek. Bu toplantıyı iptal edin, şurada seçime 1 gün kaldı. Orada olacak olay, her şeyi berbat eder. Şu an çok güzel bir hava var, bu havayı bozmayın. Umarım bu mesajı ciddiye alırsınız”, “Bu ve Diyarbakır’daki miting iptal edilmelidir, 1 gün kala hiç gerek yok. Allah için iptal edin”, “Apo bayrağı açmayın, son dakika gitmesin seçim”, “İptal edin, 1 gün kala olay çıkmasın”, “Son gün böyle bir şey yapmanın gereği yok, her şeyi yerle bir edeceksiniz”, “Amacınız nedir, iptal edin” yorumlarına rağmen, HDP İstanbul mitingini iptal etmedi.