CHP’lilerin depremzedelere oy linci, gönüllüleri ağlattı Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye verilen oy desteği, muhalefet cephesini kızdırdı. CHP’liler depremzedeler üzerinden siyasete girişirken, bu duruma içerleyen bir gönüllü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum’u görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Cumhur İttifakı, pazar günü yapılan seçimi en yakın rakibine fark atarak kazandı.

İkinci tura kalan seçime özellikle deprem bölgesindeki illerden büyük katkı sunuldu.

AK Parti’nin milletvekili adayları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen bu destek, muhalif kesimi fazlasıyla kızdırdı.

İş çığırından öyle bir çıktı ki, hakarete varan tutumlar dikkat çekti.

Gönüllüler kahroldu

Depremzedeleri hedef alan CHP’liler, asrın felaketindeki acıları unuttu, gözlerini adeta kin bürüdü.

Bu durum, ailelerini bile geride bırakarak afetzedelere yardıma koşanları derinden yaraladı.

Onlardan biri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum’u görünce gözyaşlarını tutamadı.

"Allah aşkına bunlara yedirmeyin"

Derdini sesi titreyerek anlatan gönüllü, “Seçimden sonra deprem bölgesindeki adamlara hakaret ediyorlar ya AK Parti’nin oyu yüksek çıktı diye. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin arabası vardı. Gönüllü olarak 1 şişe su içmiştim. Onun parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına gönderdim, 2,5 lira. Allah aşkına bunlara yedirmeyin.” dedi.

"Biz ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz"

Bu sözlere karşılık veren Bakan Kurum, “Yedirmeyiz… Sen merak etme, biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Biz ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

"Onların oraya vadettikleri hayallere ihtiyacımız yok"

“Ben 3 çocuğumu bırakıp gittim, çok kanıma dokundu.” diyen gönüllüye Murat Kurum, “Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Onların oraya vadettikleri hayallere ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, o sözü de Allah’ın izniyle tutacağız.” ifadeleriyle destek sözü verdi.

"Benim de kanıma çok dokundu"

Bakan Kurum, yüreklere dokunan bu anları sosyal medya hesabından da paylaşarak “Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!” notunu düştü.