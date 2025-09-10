Abone ol: Google News

CHP'nin Bahçelievler binasındaki 'İstanbul İl Başkanlığı' yazısı yenilendi

CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 10:34

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu.

AFİŞ DÜN ASILDI

Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya, 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

YAZI YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan CHP'nin Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binası, sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı.

Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak şekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.

