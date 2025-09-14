CHP'nin Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: İki grup yumruklarla birbirine saldırdı

CHP'de kongre çilesi bitmek bilmiyor.

YSK, 5 Eylül'de, CHP'nin, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının, CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, kaldırması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.

YSK, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin alınan kararları tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildi.

Bu kapsamda CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda saat 10.00'da başladı.

KONGREDE 'GÜRSEL TEKİN' KAVGASI

Aday ve destekçilerinin konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi.

Karşı tarafın "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi.

Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi.

Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.