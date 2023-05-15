CHP’nin ilk başörtülü milletvekili olacaktı! Sevgi Kılıç Meclis'e giremedi CHP'nin ilk başörtülü vekili olmak için seçime giren Sevgi Kılıç, liste dışı kaldı. İstanbul 4. sıradan aday gösterilen Kılıç'ın, Meclis'e giremediği öğrenildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Dün yapılan oylama işlemi, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Rekor bir katılım ile sandık başına giden vatandaşlar, oy sayımlarını beklemeye başladı.

Akşam saatlerinde gelen veriler sonrası ise meclise girenler de netleşti. Cumhur İttifakı, Meclis'te büyük bir oran elde etti.

Sosyal medyadan tanınan ve CHP'den aday olan Sevgi Kılıç ise Meclis'e giremedi.

İlk başörtülü vekil olamadı

CHP’den ilk başörtülü milletvekili olacağı söylenen İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Sevgi Kılıç, seçim çalışmalarında CHP adına ciddi bir çalışma süreci göstermesine rağmen milletvekili olarak seçilemedi.

Sevgi Kılıç, seçim çalışmaları boyunca kapı kapı dolaşıp, vatandaşlardan CHP adına oy istemişti.