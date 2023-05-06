CHP'nin İstanbul mitingi için çevre illerden seçmen taşıdığı ortaya çıktı CHP’nin İzmit’teki ilçe yönetimlerinin İETT otobüsleri ile birlikte İstanbul mitingine seçmen taşıması sosyal medyada gündem oldu.

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Millet İttifakı bugün İstanbul Maltepe'deki mitingine hazırlanıyor.

Mitingin saat 17.30’da başlaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 6’lı masada yer alan diğer siyasi parti liderleri de katılım sağlayacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun hemen hemen her mitinginde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Taşıma miting olduğu ortaya çıktı

Günler öncesinden coşkuyla açıklanan mitinge kısa bir süre kalırken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada gündem oldu.

Partili isimler tarafından bugüne kadarki en kalabalık İstanbul mitingi olması beklenen organizasyonun, taşıma bir miting olduğu açığa çıktı.

"Büyük İstanbul mitingine katılmak isteyenler..."

Bu kapsamda CHP’li İzmit Belediye Başkanı’nın mitinge katılım için toplu attığı mesaj paylaşıldı.

Mesajda, “Büyük İstanbul mitingine katılmak isteyenler için tahsis ettiğimiz otobüslerimiz ilçe başkanlıkları önünde 14.00 ve 15.00’te kaldırılacaktır.

Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit Belediye Başkanı.” ifadeleri yer aldı.

İETT otobüsleri kullanıldı

Her fırsatta "AK Parti taşımalı miting yapıyor" suçlamasında bulunan CHP'nin İETT otobüslerini de miting için hazır ettiği görüldü.

İşte o kare…