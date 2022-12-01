CHP'nin yabancı bürokrat çelişkisi

Ekonomi kadrosuna Amerikalı Jeremy Rifkin'i katan CHP, akıllara parti sözcü Faik Öztrak'ın sözlerini getirdi.

2023 seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık’ta yapacağını duyurduğu 2. Yüzyıla Çağrı başlıklı toplantı için geri sayım başladı.

Toplantıda ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadroyu da açıklayacak.

Açıklanacak kadroda yer alacak isimler de belirlenirken CHP Lideri'nin bu kadrosundan ise sürpriz bir isim çıktı.

Amerikalı danışman

Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olurken ekonomi kadrosunda da yer aldı.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin'in bu göreve atanması ise akıllara, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını getirdi.

Yabancı danışman eleştirisi

Öztrak, 2018 yılında hükümetin danışmanlık şirketi McKinsey ile yaptığı anlamaşayı hedef alıp "Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Bu şirketten bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var." ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Rifkin Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosuna katıldı HABERİ