Petrol
87.87
1.03%
Euro
19.4794
0.42%
Dolar
18.6365
0.03%
Altın
1.066
0.63%
Borsa
5064
1.73%
Bitcoin
324.551
1.59%
BTXN Coin
5.55
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    CHP'nin yabancı bürokrat çelişkisi

    CHP'nin yabancı bürokrat çelişkisi

    Ekonomi kadrosuna Amerikalı Jeremy Rifkin'i katan CHP, akıllara parti sözcü Faik Öztrak'ın sözlerini getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık’ta yapacağını duyurduğu 2. Yüzyıla Çağrı başlıklı toplantı için geri sayım başladı.

    Toplantıda ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadroyu da açıklayacak.

    Açıklanacak kadroda  yer alacak isimler de belirlenirken CHP Lideri'nin bu kadrosundan ise sürpriz bir isim çıktı.

    Amerikalı danışman

    Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olurken ekonomi kadrosunda da yer aldı.

    Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin'in bu göreve atanması ise akıllara, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını getirdi.

    Yabancı danışman eleştirisi

    Öztrak, 2018 yılında hükümetin danışmanlık şirketi McKinsey ile yaptığı anlamaşayı hedef alıp "Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Bu şirketten bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var." ifadelerini kullanmıştı.

    CHP nin yabancı bürokrat çelişkisi #1

    CHP nin yabancı bürokrat çelişkisi #2

     

    Jeremy Rifkin Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosuna katıldı HABERİ

    CHP nin yabancı bürokrat çelişkisi #3


    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor
    Dünya

    Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    İç çamaşırını gösteren örgülü kıyafeti gündeme oturdu
    Medya

    İç çamaşırını gösteren örgülü kıyafeti gündeme oturdu

    Görüş Bildir