Christian Eriksen kimdir? Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sağlık durumu..

Finlandiya maçında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki Christian Eriksen kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte son durumu..

Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, geçen cumartesi Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında bir anda yere yığıldı.

Kalp masajının ardından bilinci açık olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 29 yaşındaki oyuncunun akıbeti merak konusu oldu.

Dünyanın her yerinden destek mesajları alan Eriksen'in futbol kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Christian Eriksen kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte Christian Eriksen'in son durumu...

CHRİSTİAN ERİKSEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan deneyimli orta saha, şu ifadeleri kullandı:

''Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın."

NELER OLMUŞTU?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen, bir anda kendini yerde bulmuş ve bir daha kalkamamıştı.

Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etmişti. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı.

Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen, sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.

CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?

14 Şubat 1992 tarihinde Funen Adası'nın Middelfart şehrinde dünyaya gelen Christian Eriksen, Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur.

1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başlamıştır. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçmiştir.

Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçilmiş ve bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazanmıştır.

Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başlamıştır. İlk maçına Mart 2010'da Danimarka millî futbol takımı ile çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Temmuz 2007'de Danimarka 17 yaş altı millî takımına çağrılan Eriksen, millî formayı ilk kez 31 Temmuz'da giymiştir. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, U-17 kategorisinde Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştır. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen olmuştur.

Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıkmıştır. Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen, millî futbol takımının formasını ilk kez 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giymiştir. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu olmuştur.

28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen, Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu olmuş ancak, Danimarka gruptan çıkmayı başaramamıştır.