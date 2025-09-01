Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başladı ve 31 Aralık'ta sona erecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ BULUNMAYANLAR TAAHHÜTNAME İLE BAŞVURACAK

Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda taahhütname ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor.

Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARI 30 HAZİRAN'A KADAR

Değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek.

Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

TALEPLERİ TESPİT KOMİSYONU DEĞERLENDİRECEK

Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise resen düzeltmeler yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.