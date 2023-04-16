Çiğdem Erdoğan Atabek'ten İyi Partili Ümit Dikbayır'a sert cevap HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını eleştiren İyi Partili Ümit Dikbayır'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Sana Söz' mottosunun arkasında kimlere “bahar” vaat ettiğinizi çok iyi biliyoruz" dedi.

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Seçime 1 ay kala tüm siyasi partiler sahada.

Bu kapsamda İyi Partili Ümit Dikbayır'da seçim bölgesi olan Sakarya'da ziyaretlerine devam ediyor.

Dikbayır bir kahvehane ziyaretinde yaptığı konuşmayı Twitter hesabında paylaştı.

İyi Partili Dikbayır'ın gündeminde HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması vardı.

Dikbayır, "Bu devlet teröristtir diyen adamla bunlar türkü söyledi. Bu günleri unutmayın. Şunu da aklınıza getirin. Sakaryalı şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katillerini Meclis’e sokmaya çalışıyorlar. HÜDA-PAR’ı Meclis’e sokmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kimlere 'bahar' vaat ettiğinizi çok iyi biliyoruz"

Dikbayır'ın bu sözlerine cevap seçim bölgesindeki AK Partili rakibi Çiğdem Erdoğan Atabek'ten geldi.

Sakarya Milletvekili Atabek, Dikbayı'ın bu paylaşımını alıntılayarak İyi Parti'nin HDP-PKK ilişkisine dikkat çekdi.

6'lı masa'nın gizli ortağı olduğunu vurgulayan Atabek, "Sana Söz' mottosunun arkasında kimlere “bahar” vaat ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Birlikte 'Kazanacağız' sloganındaki 'gizli' öznelerin kim olduğu, kimlerle kazanma planları kurduğunuz gün gibi ortada. İktidar hırsı uğruna hainlerle iş tutanlara bu millet cevabını verecek!!!" ifadelerine yer verdi.