Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" ifadeleriyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye gönderildi.

Maliyet fiyatlarını bahane ederek ekmek fiyatlarına sürekli olarak zam uygulayan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza attı.

Habertürk'e konuk olan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar, canlı yayında Türk milletine hakaret etti.

"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"

Türk toplumunu ve AK Parti seçmenini hedef alan Cihan Kolivar, "Ben ekmeği temek gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." ifadelerini kullandı.

İfadeleri tepki topladı

Moderatör Afşin Yurdakul'un önünü kestiği Cihan Kolivar'a, yayın sonrası büyük bir kesimden tepki yağdı.

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Kolivar hakkında, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi VİDEO

Adliyeye sevk edildi

Soruşturma bağlamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Kolivar, bugün İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.