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    Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı…
    • 15.12.2022 - 16:53
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    Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    7 Nisan’da yargılama başlıyor

    DHA'nın haberine göre Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

    Kolivar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliyesine karar verilmişti.

    Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi #1

    Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi #2


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