Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi

Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı…

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 Nisan’da yargılama başlıyor

DHA'nın haberine göre Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

Kolivar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliyesine karar verilmişti.