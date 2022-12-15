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Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı…
- 15.12.2022 - 16:53
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
7 Nisan’da yargılama başlıyor
DHA'nın haberine göre Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.
Kolivar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliyesine karar verilmişti.