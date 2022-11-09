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    Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı

    Canlı yayında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” diyen Cihan Kolivar'ın ifadesi ortaya çıktı. Kolivar, ekmeğin sağlığa olan zararından bahsettiğini belirterek 'Yanlış anlaşıldım' dedi.
    • 09.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:24
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    Cihan Kolivar’ın ifadesi ortaya çıktı

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.” diye ifade kullanmıştı.

    Cihan Kolivar, sarf ettiği sözler nedeniyle toplumun büyük kesimin tepkisini çekti.

    İfadesi ortaya çıktı

    Kolivar, sarf ettiği ifadeler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde dün evinde gözaltına alındıktan sonra sabah adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kolivar’ın, emniyete verdiği ifadeler ortaya çıktı.

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi

    "Sözlerim toplumca yanlış anlaşıldı"

    İHA'nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim.” dedi.

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