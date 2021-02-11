Çin Yeni Yılı nedir, ne zaman kutlanır? Çin yeni yılı neden geç kutluyor?

Çin Yeni Yılı nedir, ne zaman kutlanır? Çin yeni yılı neden geç kutluyor?

Çin takvimine göre kutlanacak olan Çin yeni yılı için geri sayım başladı. 2021 yılını öküz yılı olarak kutlayacak olan Çin, hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Çin yeni yılı nedir?

Koronavirüs pandemisini geride bırakan Çin, yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Hayatın neredeyse normale döndüğü görülen Çin'in tüm kentlerinde, Bahar Bayramı olarak da bilinen yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlanıyor.

12 Hayvanlı Takvim'i esas alan Çin, dünyanın aksine yeni yılı günler sonra kutluyor. Bu takvim 12'şer yıllık döngülerden oluşuyor ve her yıl ayrı bir hayvanın adıyla anılıyor.

Çin 2021 yılında öküz yılına girecek..

Peki Çin Yeni Yılı nedir, ne zaman kutlanır? İşte Çin Yeni Yılı hakkında merak edilenler..

ÇİN YENİ YILI NEDİR?

4000 yıllık bir gelenek olan Çin Yeni Yılı, ay takvimine göre kutlanıyor. İnanışa göre yıllara adını vermek için yarışan 12 hayvanın Çin kültüründe ilk tanrı olarak kabul edilen Jade Emperor’un davetine icabet ediş sıralarına göre yılların sırası belirlenmiştir.

2018’de Köpek Yılı’nı kutlayan Çinliler 2019 Şubat’ında ise Domuz Yılı’nı kutladı. 2021 yılı ise Öküz Yılı ilan edildi.

Bolluğun, bereketin, aile bağlarının ön planda olduğu Çin Yeni Yılı kutlamaları çok farklı ayrıntılara sahip. Örneğin kutlamaların ilk 5 günü evden çıkılmaması ve evde bulunulan tüm vaktin aile bireyleriyle birlikte geçirilmesi gerekiyor.

Geçit törenlerinde devasa ejderha maketleriyle dans ediliyor ve havai fişekler patlatılıyor. Havai fişeğin çıkardığı yüksek ses ile ışığın kötü ruhları korkutup kaçırdığına inanılıyor.

Çin Yeni Yılı, başta Çin'in tüm bölgeleri olmak üzere Güney Kore, Japonya, Singapur, Filipinler, Vietnam, Tayland, Malezya, Hong Kong, Endonezya ve Macau gibi diğer Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

2021 ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN?

Çin Yeni Yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir.

Yeni Yıl Festivali asırlık bir geçmişe sahiptir ve çeşitli mitler ve geleneklerin önem kazanmıştır. Geleneksel olarak festival tanrıların yanı sıra ataların da onurlandırıldığı zamandır.

Çin Yeni Yılı bu yıl 12 Şubat 2021 Cuma tarihine denk düşüyor.

ÇİN YENİ YILI TARİHÇESİ

Mitlere dayanan Çin Yeni Yılı, Nian adında bir canavarın yenilme efsanesiyle başlıyor.

Nian, yılda bir kez ortaya çıkarak kente saldıran bir canavardır ve insanlar bu canavar geldiğinde evlerine kapanmak zorunda kalırlar. Çin halkı, canavarın kırmızıdan ve ateşten korktuğunu fark ederek evlerine kırmızı kağıtlar ile kırmızı süsler asmaya başlamışlar ve bunu gören Nian da kaçıp gitmiş.

Bazı kaynaklarda ise Nian'ın fişeklerle korkutularak kentten uzaklaştırıldığı anlatılmaktadır.

Tüm bu efsaneler birleştirilerek Çin'de yeni yıl, hem kırmızı süsler hem de havai fişeklerle kutlanmaktadır.