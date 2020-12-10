Cinsel tacizle suçlanan CHP'li Veysi Uyanık'ın davası ertelendi

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı dava ertelenirken, mahkeme hakiminin yasak olmamasına rağmen gazetecileri duruşmaya almaması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 2018'de H.D.C. isimli kadına birçok kez kendisiyle yakınlaşması teklifinde bulundu.

H.D.C.'yi sık sık telefonla arayan Uyanık, cinsel taciz içerikli söylemlerde bulundu.

ŞANTAJDA BULUNDU

Uyanık, ayrıca elinde H.D.C.'ye ait görüntü ve fotoğraflar olduğunu söyleyerek, söz konusu fotoğrafları H.D.C.'nin ailesine göndereceğini belirtip şantajda bulundu.

Başsavcılık, Uyanık hakkında "cinsel taciz ve "şantaj" suçlarından dava açtı.

DAVAYA KATILMADI

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesine sanık Uyanık katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

HAKİM GAZETECİLERİ SALONA ALMADI

Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler ise mahkeme hakiminin talimatıyla salona alınmak istenmedi. Dosyada gizlilik kararının bulunmadığını belirten basın mensupları, duruşmaya girme taleplerini mübaşir aracılığıyla tekrardan hakime iletti.

GAZETECİLER İÇERİ GİRİNCE DAVA BİTTİ

Mahkeme hakiminin tepkisiyle karşılaşan gazeteciler, dosyada gizlilik kararının bulunmadığını tekrarlayarak davayı takip etmek istediklerini söyledi.

Bunun üzerine hakim, gazetecileri duruşma salonuna aldı ancak bu esnada duruşma sona erdi.

Mahkeme, Uyanık hakkındaki davanın ertelenmesine karar verdi.