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- Cinsel tacizle suçlanan CHP'li Veysi Uyanık'ın davası ertelendi
Cinsel tacizle suçlanan CHP'li Veysi Uyanık'ın davası ertelendi
- İHA
- 10.12.2020 - 17:02
- Güncelleme : 10.12.2020 - 17:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 2018'de H.D.C. isimli kadına birçok kez kendisiyle yakınlaşması teklifinde bulundu.
H.D.C.'yi sık sık telefonla arayan Uyanık, cinsel taciz içerikli söylemlerde bulundu.
ŞANTAJDA BULUNDU
Uyanık, ayrıca elinde H.D.C.'ye ait görüntü ve fotoğraflar olduğunu söyleyerek, söz konusu fotoğrafları H.D.C.'nin ailesine göndereceğini belirtip şantajda bulundu.
Başsavcılık, Uyanık hakkında "cinsel taciz ve "şantaj" suçlarından dava açtı.
DAVAYA KATILMADI
Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesine sanık Uyanık katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu.
HAKİM GAZETECİLERİ SALONA ALMADI
Duruşmayı takip etmek isteyen gazeteciler ise mahkeme hakiminin talimatıyla salona alınmak istenmedi. Dosyada gizlilik kararının bulunmadığını belirten basın mensupları, duruşmaya girme taleplerini mübaşir aracılığıyla tekrardan hakime iletti.
GAZETECİLER İÇERİ GİRİNCE DAVA BİTTİ
Mahkeme hakiminin tepkisiyle karşılaşan gazeteciler, dosyada gizlilik kararının bulunmadığını tekrarlayarak davayı takip etmek istediklerini söyledi.
Bunun üzerine hakim, gazetecileri duruşma salonuna aldı ancak bu esnada duruşma sona erdi.
Mahkeme, Uyanık hakkındaki davanın ertelenmesine karar verdi.