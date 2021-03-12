Ciro Kaybı Desteği ödemeleri başladı mı? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ciro Kaybı Desteği ödemeleri başladı mı? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ciro Kaybı Desteği'nden yararlanmak isteyen işletmeler, Ciro Kaybı Desteği ödemeleri ve başvuru süreci hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Ciro Kaybı Desteği ödemeleri başladı mı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabı üzerinden Ciro Kaybı Desteği ödemeleri ve başvuru süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Ciro Kaybı Desteği'nden yararlanmak isteyen işletmeler, 'Ciro Kaybı Desteği ödemeleri başladı mı? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Ciro Kaybı Desteği ödemeleri başladı mı? Ciro Kaybı Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ciro Kaybı Desteği hakkında bilgiler..

CİRO KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik devreye alınan Ciro Kaybı Desteği ödemeleri, 12 Mart'ta yani bugün yapılacak. Ciro Kaybı Desteği başvuruları, 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ciro Kaybı Dsteği'nden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler, e-Devlet'ten www.turkiye.gov.tr başvuruda bulunacak.

Başvurular, işletmeyi temsil eden yetkili kişiler tarafından yapılacak. Ciro Kaybı Desteği'nden faydalanma hakkına sahip işletmeler itirazlarını, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapacak. Yapılan itirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Ciro Kaybı Desteği, destekten faydalanan işletmelerin, başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak. Ciro Kaybı Desteği'nin fazla veya yersiz ödendiği tespit edidiğinde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

HANGİ İŞLETMELER FAYDALANABİLECEK?

2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Destek ödemesi, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere yapılacak.

Söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak şekilde Ciro Kaybı Desteği ödemesi yapılacak.

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve kalan ücret ciro kaybı desteği olarak verilecek.