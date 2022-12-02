Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan Çırpınırdı Karadeniz şarkısının Senden Vazgeçmeyiz isimli uyarlaması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Azerin’in sesi ile kulaklara kazınan, Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.

Yeni uyarlama, ‘Senden Vazgeçmeyiz’ adını aldı.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ‘#2023YolundaBiriz’ etiketiyle şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe, "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadesini kullandı.

“2023 ruhunu yansıtıyor”

Şarkı için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor", "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak." ifadesine yer verildi.

Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:

"Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki."

Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı VİDEO