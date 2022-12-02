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- Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı
Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı
- 02.12.2022 - 08:59
- Güncelleme : 02.12.2022 - 09:28
Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Azerin’in sesi ile kulaklara kazınan, Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.
Yeni uyarlama, ‘Senden Vazgeçmeyiz’ adını aldı.
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ‘#2023YolundaBiriz’ etiketiyle şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe, "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadesini kullandı.
“2023 ruhunu yansıtıyor”
Şarkı için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor", "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak." ifadesine yer verildi.
Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:
"Nice yollar aşmadık mı
Gönülde bir olmadık mı
Şahit oldu yedi düvel
Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük
Senin davanla büyüdük
Ay yıldızı yaren bilip
Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki
Bu söz özümüz olsun ki
Sen varsan umudumuz var
Biz senden vazgeçmeyiz ki."
Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı VİDEO