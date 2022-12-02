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    Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan Çırpınırdı Karadeniz şarkısının Senden Vazgeçmeyiz isimli uyarlaması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • 02.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:28
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    Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden uyarlandı

    Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Azerin’in sesi ile kulaklara kazınan, Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı.

    Yeni uyarlama, ‘Senden Vazgeçmeyiz’ adını aldı.

    AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ‘#2023YolundaBiriz’ etiketiyle şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe, "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadesini kullandı.

    “2023 ruhunu yansıtıyor”

    Şarkı için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor", "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak." ifadesine yer verildi.

    Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:

    "Nice yollar aşmadık mı

    Gönülde bir olmadık mı

    Şahit oldu yedi düvel

    Zoru kolay yapmadık mı

    Sende biz sevdayı gördük

    Senin davanla büyüdük

    Ay yıldızı yaren bilip

    Senin izinde yürüdük

    Ah sözümüz söz olsun ki

    Bu söz özümüz olsun ki

    Sen varsan umudumuz var

    Biz senden vazgeçmeyiz ki."

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