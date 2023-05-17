Cizre'de PKK yandaşlarına polis müdahalesi

14 Mayıs'ta halkın tercihi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan Kandil'in partisi HDP'yi üzdü.
Oyları düşen HDP'liler başarısız olduklarını dile getirirken, PKK yandaşları sokakları karıştırmak istedi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk bayrağını indirip yoldan geçen araçlara saldıran bir grup, PKK yandaşına polisler anında müdahale etti.
Gereken yapıldı
Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
14 Mayıs 2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara ananda müdahale edilmiş, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır.
3 gözaltı
Bu arada başlatılan soruşturma kapsamında izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.