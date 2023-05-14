CNN: Erdoğan'ı koltuğundan indirebilecek seçim başladı ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Türkiye'deki seçimlerin kıyasıya bir mücadeleye sahne olacağını ve Erdoğan'ın koltuğundan inebileceğini yazdı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde büyük gün geldi. Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Seçim gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında duran yabancı medya kuruluşları, seçim günü de muhalefeti desteklemeyi sürdürüyor.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına son verebilecek seçimler başladı." diye yazdı.

"Erdoğan'a karşı birleştiler"

"Pazar günkü yarış, Türkiye'nin lideri için şimdiye kadarki en büyük mücadeleyi teşkil ediyor." diyen CNN, Türkiye'deki partilerin ilk kez Erdoğan'a karşı tek aday etrafında toplandığını söyledi.

Erdoğan döneminde özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendiğini aktaran medya kuruluşu, son zamanlarda maaşlara yapılan zamlardan ve emeklilik yaşının düşürülmesinden bahsetti.

CNN ayrıca Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini de değerlendirdi. Kuruluş, İnce'nin çekilmesinin Kılıçdaroğlu'nu güçlendireceğini vurguladı.