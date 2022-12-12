İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına Avukat Esat Gökdemir, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddilarının ispatlanması durumda zulmü işleyenleri reddettiklerini söyledi.

Türkiye'nin gündemindeki 6 yaşında çocuğa istismar davası var.

İsmailağa Cemaati'ne mensup olduğu iddia edilen Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı.

29 yaşına gelen talihsiz kız konuyu yargıya taşıdı.

Devletin ilgili kurumlarının da müdahil olduğu dava süreci devam ederken bu konuda suçlanan kişilerin irtibatlı oldukları iddia edilen İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına Avukat Esat Gökdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vicdanların da asla kabul etmeyeceği bir durumdur"



"6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da asla kabul etmeyeceği bir durumdur.

Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlılık iddiasındaki kişilerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir.

"İrtibatlandırmaya çalışanlar art niyetli"



Bir takım iddiaların cemiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli oldukları açıktır.

İsmailağa Cemaati'ne mensubiyet iddiasındaki bir kimsenin bu camianın en temel esaslarından birisi olan resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz düsturuna muhalefeti ise bizlerle ilişkilendirilemez.

"Reddediyor ve tel'in ediyoruz"



Bu usulümüzü herkes bilmektedir. İddiaların ispatlanması durumunda, tüyleri ürperten bu zulmü işleyenleri her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve tel'in ediyoruz."

Çocuğa istismar olayına ilişkin İsmailağa'dan açıklama VİDEO