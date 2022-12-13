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- Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi
Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi
6 yaşında evlendirilen H.K.G.’nin avukatı; Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.
- 13.12.2022 - 14:10
- Güncelleme : 13.12.2022 - 14:20
Türkiye'nin gündemindeki korkunç çocuk gelin davasında yargı süreci devam ediyor.
Ülkeyi ayağa kaldıran olayda devletin de müdahil olduğu davada H.K.G., babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel tarafından 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiğini ileri sürmüştü.
3 sanık için tutuklama talebi
Bu kapsamda davada yeni bir gelişme yaşandı.
H.K.G.’nin avukatı, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.