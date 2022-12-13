Petrol
78.83
1.08%
Euro
19.663
0.14%
Dolar
18.6455
0.05%
Altın
1.071
0.45%
Borsa
5260
1.28%
Bitcoin
329.630
2.64%
BTXN Coin
4.94
-0.60%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi

    6 yaşında evlendirilen H.K.G.’nin avukatı; Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.
    • 13.12.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi

    Türkiye'nin gündemindeki korkunç çocuk gelin davasında yargı süreci devam ediyor.

    Ülkeyi ayağa kaldıran olayda devletin de müdahil olduğu davada H.K.G., babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel tarafından 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiğini ileri sürmüştü.

    3 sanık için tutuklama talebi

    Bu kapsamda davada yeni bir gelişme yaşandı.

    H.K.G.’nin avukatı, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.

    Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi #1


    Gaziantep'te kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı

    7 gün boyunca aç karnına ceviz suyu içmenin faydaları
    Sağlık

    7 gün boyunca aç karnına ceviz suyu içmenin faydaları

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir