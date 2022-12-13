Çocuk gelin davasında 3 kişi için tutuklama talebi

6 yaşında evlendirilen H.K.G.’nin avukatı; Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.

Türkiye'nin gündemindeki korkunç çocuk gelin davasında yargı süreci devam ediyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran olayda devletin de müdahil olduğu davada H.K.G., babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel tarafından 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiğini ileri sürmüştü.

3 sanık için tutuklama talebi

Bu kapsamda davada yeni bir gelişme yaşandı.

H.K.G.’nin avukatı, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti.