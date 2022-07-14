Çocukları görme engelli babaya, 28 yıl sonra 'gazi' unvanı verildi

Bingöl'de er olarak görev yaptığı esnada başka bir erin silahının ateş alması sornrası vurulan Mehmet Atalay, 28 yıl sonra 'gazi'lik unvanına kavuşurken "Buruk bir sevinç içerisindeyim" dedi

Eskişehir Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne 2 yıl önce işçi olarak giren evli ve 6 çocuk babası Mehmet Atalay, 1994 yılında Bingöl İl Özel Harekat Grup Komutanlığı emrinde Jandarma Mekanize Komando Bölüğü'nde er olarak terör operasyonlarında görev aldı.

Mehmet Atalay, operasyon bölgesine giderken zırhlı araçta, tim komutanına ait olan ancak başka bir erin elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu vuruldu.

Ayağını delip geçtikten sonra seken kurşun er olarak göver yapan Atalay'ın sol baldırından omuriliğine giderken yaşanan olaydan sonra Atalay'ın vücudundaki mermi, felç kalma ihtimali nedeniyle alınamadı.

Uzun bir süre tedavi gördü

Vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Mehmet Atalay, terhisinden sonra, metale alerjisi olduğu için ağır metal zehirlenmesine maruz kaldı.

Vücudunda antimon ve bakır yüksekliği olan Atalay'ın bir böbreğinde kist, akciğer ve tiroitte nodül oluştu. Psikiyatrik tedavi gören 6 çocuk babasnın, bağırsaklarında kanama olduğu için uzun bir süre kontrol altında tutuldu.

4 çocuğundan 3'ünde görme engeli sorunu çıktı

Diğer yandan Mehmet Atalay'ın, askerlikten önce doğan 2 çocuğu sağlıklı dünyaya geldi. Ancak kaza kurşunuyla vurulmasından sonra dünyaya gelen 4 çocuğundan 3'ünde görme engeli baş gösterdi.

Ayrıca 3 çocuk zamanla yüzde 60 görme engelli oldu. En küçük çocuğu Muhammed Enes ise kardeşleriyle aynı kaderi yaşamaması için tedavi altına alındı.

Gazi ünavnını aldı

Gazi unvanı verilmeyen Mehmet Atalay, yaşadığı hastalıklar nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini ileri sürdü. Uzun bir süre büyük oğlunun bakkal dükkanıyla ailesini geçindirmeye çalışan Atalay, 2 yıl önce 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işçi olarak Eskişehir Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne işe başladı.

Gazi olduğunu ispatlamak için yıllarca mücadele veren Mehmet Atalay'a 7 yıl önce başvurduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi sahip çıktı.

Dernek Başkanı Recep Akgül ve dernek avukatının girişim ve çabaları sonucu 2 ay önce ateşli silah yaralanması kronik ağır metal zehirlenmesi ve girmiş olduğu çatışmalar nedeniyle d16 f1 kronik nitelik kazanmış Atalay'a travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle 'gazi' unvanı verilirken 6 çocuk babası adam, Erzurum'un 258'inci gazis oldu.

DHA'nın haberine göre; bundan 10 yıl öncesine kadar iki market ve bir atölyesinin olduğunu belirten Gazi Mehmet Atalay, şunları söyledi:

"Buruk bir sevinç içerisindeyim"

"Ama vücudumdan çıkarılamayan kurşun nedeniyle hem kendi hem de ailemin hayatı altüst oldu. Çalışamaz hale gelince iş yerlerimi kapattım. Felç kalma riskim nedeniyle kurşun çıkarılamıyor.

Bu nedenle tedavi de olamıyorum. Askeri doktorlar kurşunun bana bir zararı olmadığını söylediği için rapor almayıp, askerliğime de devam ettim. Çalışamaz hale gelince gazilik için müracaat ettim ancak hiçbir sonuç alamadım.

Her geçen gün içten içe zehirlendim. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadım ve tedavi gördüm. Ankara´da Mesleki Hastalıklar Hastanesine müracaat ettim. Vücudumda, nikel ve sülfata karşı alerji, antimon ve bakır yüksekliği gibi birçok madde çıktı.

Midemde ve bağırsaklarımda kanamalar oluştu. Kendi çektiklerime değil benim yüzümden 3 çocuğum görme engelli kaldı. Onlarda başladıkları judoda altın madalyalara abone oldular. Herhangi bir organımda sorun görünmediği için devlet bana gazi demedi.

O kurşun bana gelmeseydi arkamda bulunan mühimmatlar isabet edecek ve ortaya daha acı bir tablo oluşacaktı. Çok şükür önce işe girdim sonra da derneğin verdiği mücadele ile gazilik unvanı aldım. Şimdi çocuklarıma daha iyi bakıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kısacası buruk bir sevinç içerisindeyim."

"En çok da Mehmet Atalay'a sevindim"



Girişimler sonucu gazilik unvanı alınan Mehmet Atalay'a dernekte rozetini takan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Recep Akgül de açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"Mehmet Gazimiz gibi bir çok gazimiz bu unvanın kendisine verilmesini bekliyor. İnşallah onların da bu haklarını alacağız. Bugüne kadar birçok gazimize hak ettiği unvanı geç te olsa aldık.

En çok da Mehmet Atalay'a sevindim. Çünkü evine ekmek götürecek imkanı yoktu. Vücuduna giren kurşun nedeniyle çocuklarının görme engeli oluyor. Çok mücadele ettik ve derneğimizin avukatının da büyük katkıları ile gazilik unvanı geldi.

Kendisinin hem işe girmesi hem de gazi sayılması bizi çok sevindirdi. Artık çocuklarının tedavisi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Atalay, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Erzurum'un 258'inci üyesi oldu.

Göreve geldiğimiz 2008 yılından bugüne kadar Mehmet Atalay gibi 59 kişi için hukuk mücadelesi vererek hem işe yerleştirdik hem de gazilik unvanı aldık ve maaş bağlattık."







