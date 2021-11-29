Diyarbakır ailelerinden cesaret alan Kamışlılı aileler, evlatlarını kaçıran PKK'lılara karşı Birleşmiş Milletler karargahı önünde eylem başlattı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 280'nci gününe girdi.

Baskılara ve HDP'nin provokatif girişimlerine rağmen eylemlerini kararlılıkla sürdüren ailelere, her geçen gün yeni mağdur aileler de katılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 200'e yakın evladın ailesine kavuşmasına yardımcı olan eylem, sınırların ötesindeki mağdur ailelere de örnek oldu.

Çocuklarını PKK kaçıran aileler Kamışlı'da da eylemde VİDEO

EVLAT NÖBETİ KARARLILIĞI YAYILIYOR

Acılı ailelerin direnişi, PKK terör örgütünün petrol kuyuları çevresinde yerleştiği ve ABD korumasında bölgede baskı kurduğu Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'daki ailelere de cesaret verdi.

Aynı Türkiye'de olduğu gibi bölgede yaşayan gençleri kaçırarak eğitim kamplarına götüren teröristlere karşı Kamışlılı anneler ve babalar, dözivlerle Birleşmiş Milletler karargahı önünde eylem başlattı.