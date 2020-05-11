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    Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

    Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25'e düşecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 16:09
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    Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

    Çok sayıda ürüne, yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

    Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan koronavirüs hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir," ifadeleri kullanıldı.

    EK VERGİ GETİRİLEN ÜRÜNLER

    İşte ek vergi getirilen ürünler;

    "Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar."

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