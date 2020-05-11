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Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25'e düşecek.