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    Çöp evde bulunan oğlunu yanına almak için yeni ev tuttu

    Teyzesi tarafından çöp evde tutulan Cem'in sağlık durumu günden güne iyileşirken, annesi ise oğlunu yanına almak istiyor. Yaşadığı evde rutubet oluşan kadın, oğlu için yeni bir ev tuttuğunu söyledi.
    • 08.08.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:54
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    Çöp evde bulunan oğlunu yanına almak için yeni ev tuttu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evde baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., günlerce gündemden düşmemişti.

    15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edildi.

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

    DHA ekibi, Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntüledi.

    Oğlu için yeni ev tuttu

    Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi.

    Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.

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    "Tedavisi bitince yanıma alacağım"

    Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım.

    "Birbirimize ihtiyacımız var"

    Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim." dedi.

    İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi.

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