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Çöp evde bulunan oğlunu yanına almak için yeni ev tuttu

Çöp evde bulunan oğlunu yanına almak için yeni ev tuttu

Teyzesi tarafından çöp evde tutulan Cem'in sağlık durumu günden güne iyileşirken, annesi ise oğlunu yanına almak istiyor. Yaşadığı evde rutubet oluşan kadın, oğlu için yeni bir ev tuttuğunu söyledi.