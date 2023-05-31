Çorlu'da göle dönen yolda balık tuttular Çorlu'da sağanak yağışa teslim olan yolda, belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşandı, evlerin giriş katları da sular altında kaldı.

Yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaş mahsur kaldı ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömüldü.

Özellikle Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ziya Bey Caddesi bölgesinde taşıtlar ilerlemekte güçlük çekti.

CHP'li belediyeye tepki

Rögar kapağına takılan bir araba ise takla atmaktan son anda kurtuldu. Yağışın dinmesiyle göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu.

Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, CHP'li belediyeye tepkisini ifade etti.