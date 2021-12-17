Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Çorum'da saat 12.28'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde saat 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 12.28'de; yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem Çankırı'da da hissedildi.

KANDİLLİ 4.0 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Çorum. Bayat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.