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    Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Çorum'da saat 12.28'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.12.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 13:57
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    Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Çorum'un Bayat ilçesinde saat 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 12.28'de; yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

    Deprem Çankırı'da da hissedildi.

    KANDİLLİ 4.0 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

    OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Çorum. Bayat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

    Çorum da 4.1 büyüklüğünde deprem #1

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