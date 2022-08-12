Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çorum'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Çorum Merkez'de saat 09.07 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem yaşandı.

Yıkım ve yaralanma yok

Kısa süreliği paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

5.5 km derinliğinde

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, 5.5 km derinlikte meydana geldi.