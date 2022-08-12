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    Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    AFAD, Çorum'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.
    • 12.08.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:25
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    Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Çorum Merkez'de saat 09.07 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem yaşandı.

    Yıkım ve yaralanma yok

    Kısa süreliği paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

    Çorum da 4.2 büyüklüğünde deprem #1

    5.5 km derinliğinde

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, 5.5 km derinlikte meydana geldi.

    Çorum da 4.2 büyüklüğünde deprem #2


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