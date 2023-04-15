Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.

AA Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı. Binlerce evin enkaza döndüğü depremlerde 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan binlerce vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu. Başlatılan çalışmalarla vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çorum'da yaşayan yaşlı bir kadın ise örnek bir hareket gerçekleştirdi. Traktör parasını depremzedelere bağışladı Çorum'da Bayat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çukuröz köyünde ikamet eden bir kadın çiftçinin sattığı traktörünün parasını depremzedelere bağışladığı belirtildi. "Allah kabul etsin" Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Yüreği güzel Hatun Akkoyun teyzemizin yardımını Allah kabul etsin. 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz'. Al-i İmran, 3/92.