İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
Tarım arazilerine zarar verdi
İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ekili arazilere zarar verdiği öğrenildi.
Sel telefon kamerasıyla görüntülendi
Öte yandan yağış sonrası oluşan sel bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.