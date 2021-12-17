Çorum'da deprem mi oldu? Son dakika 17 Aralık 2021 nerede deprem oldu?

Çorum'da deprem mi oldu? Son dakika 17 Aralık 2021 nerede deprem oldu?

Çorum'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Bayat ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte deprem saati ve şiddeti...

Çorum'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD tarafından, Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 17 Aralık 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Çorum depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.