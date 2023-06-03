Çorum'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında 7 kişi yaralandı
AA

Çorum'da 16 yaşındaki G.Y. yönetimindeki 19 ABB 066 otomobil İnönü Caddesi Terminal Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Özge S. ve Serkan C. ile araçlarda bulunan Ecrin Sena K., Ümame K., Asaf K., Sibel K. ve Zemzem Ö. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

nedeniyle yolda bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.