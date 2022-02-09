Yüksek gelen doğalgaz faturaları için öneride bulunan Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, "Evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalara tepkiler sürüyor.

Özellikle elektrik ve doğalgaz zammına vatandaşlar, konuyla ilgili yeni bir düzenleme bekliyor.

Dün de konuyla ilgili Çorum'da doğalgaz dağıtımından sorumlu Çorumgaz'ın Genel Müdürü Kasım Kahraman, düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz faturalarıyla ilgili tasarruf önerisinde bulunan Kahraman, yüksek doğalgaz faturalarıyla ile ilgili bir soruya verdiği cevapta kalın giyinin diyerek şunları söyledi;

BİZİM KONFOR SICAKLIĞIMIZ YÜKSEK

“Oda sıcaklıklarımızı 22 derecede tutabilirsek kullanmadığımız odaları 18 derece gibi bir sıcaklık yapabilirsek doğal gazı en verimli şekilde kullanmış olacağız diye düşünüyoruz.

Bizim konfor sıcaklığımız çok yüksek. Biz sobanın yanından kalkmış gelmişiz. Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derecede, kedi gibi uyukluyorduk orada. O rahatlığı biz istiyoruz ki aynı o konfor sıcaklıkta oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Bu zaten sağlık açısından da uygun değil.

Şimdi Avrupa’da, Amerika’da konfor sıcaklık 22 derece bizim de bütün mühendislik hesaplarımızda oturma odalarında 22 derece, mutfakta 18 derece, banyoda 26 derece bunu bu şekilde hesaplar kabul ederiz.

Çorumgaz Genel Müdürü'nden tasarruf önerisi ViDEO



EVDE ATLETLE DOLAŞMAMIZ GEREKMİYOR

Buradaki 22 derece kombideki suyun sıcaklığı değil. Oda sıcaklığı 22 santigrat derece. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun.

Ama bunu şu tür bir soru da geliyor bize. Ben kombinin ayarını hiç değiştirmedim. Ben hala 40’ta yakıyorum. Geçen ay bana 400 TL geldi bu ay 600 TL. Tabi geçen ay 400 TL. Bu ay 600 TL gelecek. Kombinin ayarını siz değiştirmeseniz de hava soğudukça kombi daha fazla yanmaya devam edecek. Bunu da kontrollü bir şekilde kullanacağız.”