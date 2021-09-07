Cübbeli Ahmet: Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak

Cübbeli Ahmet Hoca bu haftaki sohbetinde, kadın kadına erkek erkeğe ilişkilere değindi.

Türkiye'de kamuoyunda tartışılan konulardan biri de son zamanlarda artan eşcinselliği özendirecek yayınlar ve paylaşımlar...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de, Türkiye'de son zamanlarda artan eşcinsellik üzerine yorumlarda bulundu.

"GÖKTEN TAŞ YAĞAR ZELZELELER ARTAR"

YouTube kanalında haftalık sohbetler yayınlayan Cübbeli Ahmet, bu haftaki sohbetini bu konuya ayırırken, konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden örnekler verdi.

Eşcinselliğin normalleşmesiyle birlikte felaketler meydana geleceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı;

"Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek 'kebair' günahlardandır.



Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var. Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi.. Helak yani yıkım.

Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor.

O GÜNAHI YAPAN HARAM OLDUĞUNU BİLSE DİNDEN ÇIKMAZ

Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor. Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun. Neyi savunuyorsun? İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder.

EŞCİNSELLİK NORMALDİR DİYEN KAFİR OLUR

Bir adam eşcinsellik, lezbiyenlik yapmasa bile bir kadın bunlar normaldir, bunda ne var, ne haramı canının istediğini yapar. Bunu dese kâfir olur. Yapmasa bile..



"YIKIM MUTLAKA GELECEK"

'Benim ümmetimin üzerine büyük bir azap ve helak ve yıkım mutlaka çökecektir.' Onların üzerine helak çökecek, büyük yıkımlar gelecek. Allah kendi katından büyük bir azap ile onları yani kimseyi istisna, müstesna etmeden kaplayacaktır buyuruyor."

Cübbeli Ahmet: Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak VİDEO



