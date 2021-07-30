Cübbeli Ahmet: Yangını gören tekbir getirsin

Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Cübbeli Ahmet, yangınları görenlerin veya sosyal medyada izleyen herkesin "Allah-u Ekber" diye tekbir getirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'yi büyük bir acı içerisine sokan orman yangınlarıyla ilgili bir açıklama da Cübbeli Ahmet'ten geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Cübbeli Ahmet, yangınları gören herkesin tekbir getirmesini istedi.

"HERKES BULUNDUĞU YERDE TEKBİR GETİRMEYE DEVAM ETSİN"

Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:

"Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes "Allâh-u Ekber" diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez.

Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin.

Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin."

ORMANI YAKAN İDAM EDİLSİN

Cübbeli Ahmet, ormanların yakılmasıyla ilgili terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttu ve ormanları yakanların idam edilmesini istedi: "İslâm'a göre orman yakmak gibi yeryüzünde ifsâdın cezâsı îdamdır! Kur'an dışı cezâ sistemiyle biz bu vatanı koruyamayız. Allâh-u Teâlâ, bütün bunları düzeltecek nizam-ı intizam nasip eylesin. Âmîn!"