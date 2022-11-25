Cuma hutbesinde, ‘hayvanlar başıboş bırakılmasın’ mesajı verildi

Merhamet Toplumu konuşu cuma hutbesinde hayvan haklarının korunması vurgulanırken, insan hayatını tehlikeye atan başıboş hayvanların sokaklarda ve caddelerde olmaması gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Merhamet Toplumu’ konulu cuma hutbesi ülke genelindeki camilerde okundu. Hutbede öne çıkan konu, hayvan haklarının yanı sıra insan hayatının da korunması oldu.

Hayvan haklarının korunurken insanları hayatını tehdit eden hayvanların başıboş bir şekilde sokaklarda ve caddelerde bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

AA’nın haberine göre; merhamet duygusunun Allah'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden olduğu anımsatılan hutbede, merhametin can taşıyan her varlığa, hatta bütün kainata muhabbet nazarıyla bakmak olduğu vurgulanarak alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in en belirgin özelliğinin merhamet ve şefkat olduğu hatırlatıldı.

“Hayvanların hakkı korunurken, insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir”

Hutbede, "Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.' buyuran Resulullah'ın şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da nasibini almıştır." denildi.

Hz. Muhammed'in insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterildiği ifade edilen hutbede, "Hayvanların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir.





“Hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır”

İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldırgan hayvanlardan başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur." denildi.

“Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun”

Şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günlerde ‘Rahmet Peygamberinin’ mesajlarına yeniden sarılmak gerektiği dile getirilen hutbede şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, asrımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza, çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve merhametli olalım. Gönlümüzde merhamet pınarları çağlasın daima. Kalbimizde merhamet adlı bir çınar büyüsün. Şefkat ve rahmet kaplasın dört bir yanımızı. Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun."